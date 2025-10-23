الحكم في واقعة الاعتداء على عامل المزلقان بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أصدرت محكمة جنح الإسماعيلية، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«عامل المزلقان»، والتي تعود أحداثها إلى واقعة الاعتداء على أحد العاملين بهيئة السكة الحديد أثناء تأدية عمله، بعد أن رفض فتح المزلقان المغلق أمام قطار قادم من محافظة السويس إلى مدينة الإسماعيلية، حفاظًا على أرواح الركاب.

وقضت محكمة جنح فايد، في الإسماعيلية على المتهمين في واقعة التعدي على عامل مزلقان وإجباره بفتح المزلقان بالقوة حال عبور أحد القطارات، بالسجن لمدة عامين لكل منهما وإلزامهما بدفع كفالة ألفى جنيه بالإضافة إلى مصروفات التقاضي .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام العامل “محمود.م” بإغلاق المزلقان كالمعتاد استعدادًا لمرور القطار، إلا أن المتهمين حاولا عبوره بالقوة رغم الإشارات التحذيرية الواضحة، وعندما رفض العامل فتح المزلقان حفاظًا على الأرواح، انهالا عليه بالضرب المبرح، ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة ودخوله في غيبوبة استمرت 8 ساعات.

وكشفت التحريات أن العامل تصرف وفق التعليمات المقررة وأن موقفه حال دون وقوع كارثة محققة، وهو ما أثار تعاطف واستياء أهالي المنطقة الذين طالبوا بمعاقبة المعتدين.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما قام به العامل يمثل نموذجًا يحتذى به في الأمانة والانضباط، وأن الاعتداء عليه يُعد جريمة لا يجوز التساهل فيها لما تمثله من مساس بالهيئات العامة وسير المرافق الحيوية.