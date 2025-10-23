"زفة الموت".. استعراض "التخميس" ينهي فرحة عروسين بجنازة في قنا

لم تكن ليلة الزفاف في مدينة قنا ليلة عادية.. فبين أصوات الزغاريد ومواكب السيارات التي تجوب الشوارع احتفالًا بالعروسين، تحوّلت الفرحة إلى كارثة دامية عندما خرجت الأمور عن السيطرة في لحظة واحدة.

في شارع المعتقل، حيث احتشد الأهالي لمشاهدة "زفة العروسين"، أخذ أحد السائقين ضمن الموكب يستعرض بسيارته في استعراض خطير يعرف بـ"التخميس". دارت العجلات في دوائر سريعة، تصاعد الدخان من الإطارات، وتعالت الصيحات والهتافات، لكن المشهد الاحتفالي لم يدم طويلًا.

ثوانٍ معدودة كانت كفيلة بقلب الفرح إلى صراخ وبكاء، بعدما فقد السائق السيطرة على سيارته لينحرف نحو الرصيف، ويصدم ثلاثة من المارة كانوا يتابعون الزفة من بعيد.

تجمّع الناس حول الضحايا وسط حالة من الذهول، وهرعت سيارات الإسعاف لتنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وهناك لفظ أحدهم، ويدعى أحمد. ع. ت، في الخمسينيات من عمره، أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته البالغة، لتتحول "الزفة" إلى موكب جنازة.

أما المصابان الآخران فما زالا يصارعان الألم داخل المستشفى، يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة بينما تُحقق الأجهزة الأمنية في ملابسات الحادث الذي صدم المحافظة بأكملها.

وفي الوقت نفسه، تم التحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة بمعرفة إدارة المرور، بينما قررت النيابة العامة فتح تحقيق عاجل لمعرفة هوية السائق المتسبب وتحديد المسؤوليات.