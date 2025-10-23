بالأسماء.. جثة و10 مصابين في تصادم سيارة وتروسيكل بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم اليوم الخميس، بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، على طريق حوش عيسى – كوبري العزومي بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة محمد علي مندور الحاج، 45 عاما، من حوش عيسى، كما أصيب: سامح سعد الله عبد العزيز، 37 عاما، إسلام علي الشال، 22 عاما، عبد الحميد يوسف الجزار، 40 عاما، فرج عبد السلام رمضان، 44 عاما، محمد عبد السلام عبد رمضان، 23 عاما، كريم سالم حميدة، 19 عاما.

كما أصيب كل من: محمود سامح سعد الله، 17 عاما، السيد أحمد علي، 40 عاما، جودة كامل حنا، 68 عاما، وهاني سالم عبد الحميد، 35 عاما، جميعهم من حوش عيسى، وتنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

نُقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.