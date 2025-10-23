محافظ المنوفية يتسلم سيارتي "مكنسة" جديدتين لدعم منظومة النظافة

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الخميس، توريد سيارتي مكنسة جديدتين أمام الديوان العام، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 بإجمالي استثمارات 51 مليون جنيه لدعم منظومة المخلفات الصلبة.

وأوضح المحافظ أنه جرى البدء الفعلي في توريد معدات النظافة، على أن يشمل الدعم توريد سيارتين إضافيتين حمولة 50 طن خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف مواجهة الأزمات والطوارئ ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

ووجّه المحافظ بتوزيع المعدات الجديدة على المراكز والمدن الأكثر احتياجًا، مع التشديد على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءتها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها في الارتقاء بالمظهر العام وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين.

وأكد اللواء أبو ليمون أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم قطاع تحسين البيئة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، موضحًا أن تلك المعدات ستُسهم بشكل واضح في تطوير منظومة النظافة العامة ورفع جودة الخدمات المقدمة بما يلبي احتياجات المواطنين.