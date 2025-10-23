ضبط طن أسماك ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

شنت لجنة من مديرية الطب البيطري بالقليوبية، حملة تفتيشية موسعة على محال الجزارة والثلاجات بنطاق مركزي الخانكة وشبرا الخيمة.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتكليفًا من الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، في إطار جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان توفير لحوم وأسماك صالحة للاستهلاك الآدمي.



وضمت الحملة الدكتور مجدي راضي مدير إدارة الخانكة، والدكتورة داليا عثمان مدير إدارة شبرا الخيمة، والدكتور محمد رفعت رئيس قسم الصحة العامة والمجازر، حيث قام أعضاء اللجنة بالمرور الميداني على محال الجزارة والثلاجات للتفتيش والمتابعة والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير البيطرية المعتمدة.



وأسفرت الحملة عن ضبط طن من الأسماك والمصنعات بدون بيانات توضح مصدرها، وتم سحب عينات منها لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية استمرار تنفيذ الحملات اليومية المكثفة بجميع المراكز والمدن لمتابعة الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك، والتصدي لأي مخالفات قد تهدد سلامة المستهلكين، مشددة على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان وصول منتجات غذائية آمنة وصحية للمواطنين.