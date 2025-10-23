إعلان

إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوى بسبب الشبورة المائية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

09:53 ص 23/10/2025

إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، إغلاق طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي من البوابات، نظرًا لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية.


وناشدت محافظة الإسكندرية، قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور، حرصاً على سلامة المواطنين.


‎كانت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، توقعت أن تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، ووسط سيناء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الإسكندرية طريق الإسكندرية الصحراوى الشبورة المائية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان