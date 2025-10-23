إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوى بسبب الشبورة المائية
كتب : محمد عامر , محمد البدري
إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوى
أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، إغلاق طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي من البوابات، نظرًا لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية.
وناشدت محافظة الإسكندرية، قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور، حرصاً على سلامة المواطنين.
كانت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، توقعت أن تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، ووسط سيناء.