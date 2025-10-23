إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوى بسبب الشبورة المائية

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، إغلاق طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي من البوابات، نظرًا لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية.



وناشدت محافظة الإسكندرية، قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور، حرصاً على سلامة المواطنين.



‎كانت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، توقعت أن تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة، ووسط سيناء.