تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، في السيطرة على حريق اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في إحدى مخازن الأخشاب بمدينة بلبيس في الشرقية، دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



كانت إدارة الحماية المدنية، قد دفعت بعدد 9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع في إحدى مخازن الأخشاب.

من جانبه دفع مرفق إسعاف الشرقية، بعدد من عربات الإسعاف تحسبًا لوجود أي حالات إصابات ناتجة عن الحريق.

واندلع حريق اليوم الخميس، داخل مخزن أخشاب بجوار المعهد العالي للعلوم الإدارية مدخل الطحاوية نطاق مركز بلبيس.

البداية كانت بتلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغا بنشوب الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة.