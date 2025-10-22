مبادرة "100 يوم صحة" تحقق نجاحًا واسعًا بمحافظة الشرقية

بعد تحريك أسعار الوقود.. محافظ الشرقية يحذر من مخالفات تعريفة الركوب

الشرقية - ياسمين عزت:

قدمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية أكثر من 7 ملايين 495 ألف خدمة صحية للمواطنين خلال 98 يومًا من العمل المتواصل ضمن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

وأتى ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبإشراف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وشهدت المبادرة انتشارًا واسعًا للفرق الطبية الثابتة والمتحركة في المدن والقرى والنجوع، لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة والتطعيمات والتوعية الصحية لجميع الفئات.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي أن المبادرة قدمت خلال اليوم الثامن والتسعين خدمات لأكثر من 84 ألف مواطن، مؤكداً أن المبادرة أوشكت على الانتهاء بعد تحقيق أهدافها والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وأشار البيلي إلى أن المبادرة هذا العام تضمنت أنشطة جديدة أبرزها "دوري 100 مليون صحة الرياضي" لتعزيز النشاط البدني وربط الصحة بالوقاية المجتمعية. كما تعد امتدادًا لمبادرات سابقة مثل الكشف المبكر عن الأورام، صحة المرأة والأم والجنين، رعاية كبار السن، الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال، وعلاج الأمراض المزمنة.

وقال محمود عبدالفتاح، مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إن فرق المبادرة قدمت خلال اليوم الثامن والتسعين فقط خدمات علاجية لأكثر من 35 ألف مريض بالمستشفيات، وخدمات وقائية لصالح 16 ألف مواطن بوحدات الرعاية الأولية، وتنظيم الأسرة لـ7578 منتفعة، والتوعية الصحية لأكثر من 8700 مواطن.

كما خصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 15335 لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة ومواقع تقديم الخدمات، بهدف تسهيل الوصول للرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة الصحية لجميع المواطنين بمحافظة الشرقية.