بالصور- تكريم محافظ جنوب سيناء تقديرًا لجهوده الوطنية والإعلامية

جنوب سيناء - رضا السيد:

كرّم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسيدة هبة الله صادق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، خلال الاحتفال بمئوية مؤسسة روزاليوسف، الذي أقيم مساء الأربعاء.

وجاء التكريم تقديرًا لجهود المحافظ في دعم الإعلام الوطني وتعزيز الوعي المجتمعي، ولدوره في إبراز النجاحات التي تحققت بمحافظة جنوب سيناء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في مجالات التنمية الشاملة واستضافة الفعاليات الدولية بمدينة شرم الشيخ.

وأعرب المحافظ عن اعتزازه بهذا التكريم من مؤسسة عريقة حملت على مدار قرن راية الكلمة الحرة المسؤولة، مؤكدًا أن الإعلام الوطني هو خط الدفاع الأول عن الوطن، وأن الثقافة والفكر والإعلام شركاء أساسيون في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بالدور الفعّال لمحافظ جنوب سيناء في دعم التنمية والتواصل الإيجابي مع وسائل الإعلام، فيما أكدت رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف أن تكريمه يأتي تقديرًا لمسيرته الوطنية وجهوده في تعزيز صورة مصر كمنارة للسلام والتنمية.