بالصور- محافظ أسوان يتفقد مرسى عبّارة قرية غرب أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، مرسى عبارة قرية غرب أسوان، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للأهالي، موجّهًا بتكثيف الرقابة وإحكام السيطرة على المرسى المخصص لنقل أهالي القرية والمركبات الخفيفة فقط، بدءًا من عربات التوك توك وحتى السيارات النصف نقل.

وكلف المحافظ شرطة المسطحات المائية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وإدارة المراسي السياحية، بعدم السماح برسو أي مراكب شراعية أو لنشات موتورية على المرسى الخدمي لغرب أسوان.

وشدد المحافظ على أن نزول وركوب الأفواج السياحية يجب أن يتم من خلال المراسي السياحية المخصصة لذلك فقط، والبالغ عددها 38 مرسى على امتداد كورنيش النيل القديم بطول 4 كيلومترات، لضمان سلامة وأمان السائحين أثناء تنقلهم.

ووجّه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مرشد سياحي أو مندوب شركة سياحية يوجّه المراكب أو اللنشات السياحية إلى المراسي الخدمية المخالفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ونقابة المرشدين السياحيين.

وكلف اللواء إسماعيل كمال الوحدة المحلية بإعادة بناء البوابة الخاصة بالمرسى بشكل حضاري وجمالي، مع تضييق مداخلها بحيث تقتصر حركة العبور على المركبات الخفيفة فقط، بما يحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة.