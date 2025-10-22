ترأس مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اجتماع الأمانة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بتطوير وتفعيل هذا النظام داخل المحافظة، وذلك في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برعاية الوزير محمد عبد اللطيف، والدعم الكامل من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أن الاجتماع جاء بحضور كل من محمد علي عسكر مدير عام التعليم الفني، وسعيد حسانين مدير إدارة التعليم الصناعي، وشاهيناز محمد مصطفى مدير إدارة التعليم المزدوج، ويارا شاكر مدير إدارة التنسيق الفني، إلى جانب شيماء يوسف ممثلة الوكالة الألمانية "GIZ"، وطلعت محمد عابدين مدير الوحدة الإقليمية بالقليوبية.

وخلال الاجتماع، رحب مدير المديرية بالحضور، مشيدًا بالدور المهم الذي يلعبه نظام التعليم والتدريب المزدوج في تأهيل الطلاب لسوق العمل، من خلال الدمج بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل المصانع والمنشآت الإنتاجية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

كما ناقش الاجتماع أحدث المستجدات الخاصة بنظام التعليم المزدوج داخل المحافظة، واستعرض المقترحات المقدمة لزيادة أعداد الطلاب الملتحقين به بما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع في التعليم الفني المتطور، بالإضافة إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجه تطبيق النظام على أرض الواقع، وطرح حلول عملية للتغلب عليها.

وتناول الاجتماع أيضًا عرضًا شاملاً من إدارة التعليم المزدوج حول وضع النظام الحالي في محافظة القليوبية، والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، إلى جانب متابعة تنفيذ التوصيات السابقة والتأكيد على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لضمان استمرارية تطوير المنظومة.

وفي ختام الاجتماع، تم التصديق على محضر الاجتماع السابق للأمانة الفنية، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الشركاء لتحقيق أهداف التعليم المزدوج، باعتباره أحد ركائز تطوير التعليم الفنى وربطه بسوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.