بسبب الشبورة المائية.. إغلاق محور أبو ذكري وطريق الإسكندرية الصحراوى

كتب : محمد عامر , محمد البدري

10:51 ص 22/10/2025

إغلاق محور أبو ذكري

أعلنت محافظة الإسكندرية، إغلاق طريق محور أبو ذكري في الاتجاهين بدءاً من منطقة بشائر الخير وحتى كارفور العروبة، نظرًا لوجود شبورة كثيفة بطريق محور أبو ذكري.


ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تقرر إغلاق الطريق الصحراوي بالكامل من الإسكندرية للقاهرة، حرصاً على سلامة المواطنين.


‎كانت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، توقعت أن تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، شبورة مائية صباحاً، ودعت المواطنين إلى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

الشبورة المائية محور أبو ذكري طريق الإسكندرية الصحراوى

