وفاة طفل وإصابة والده في حادث تصادم موتوسيكل بعمود إنارة بالأقصر

كتب : مصراوي

04:27 ص 22/10/2025

الأقصر - محمد محروس:

شهد كورنيش النيل بمدينة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حادثًا مأساويًا إثر تصادم موتوسيكل بعمود إنارة.

وأسفر الحادث عن وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وإصابة والده، وهو شاب في الثلاثين من عمره.

تم نقل المصاب والمتوفى إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر، إذ تلقى الشاب الإسعافات الأولية ويخضع للعلاج اللازم، فيما تم تسجيل وفاة الطفل رسميًا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.

