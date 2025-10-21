نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى بلبيس

قال الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة في الشرقية، إن الفرق الطبية بمستشفى بلبيس المركزي حققت سلسلة من النجاحات المتميزة في مجال الجراحات الدقيقة والمتقدمة.

وأوضح أن الفريق نجح في إجراء أول عملية منظار ركبة بالمستشفى لمريضة تبلغ من العمر 37 عاماً، كانت تعاني من قطع في الغضروف الهلالي الداخلي للركبة اليمنى، مع وجود جزء من الغضروف المقطوع عائم داخل المفصل، مما تسبب في صعوبة حركتي الثني والفرد.

وأضاف أن العملية شملت استئصال الجزء المقطوع من الغضروف، وتهذيب الغضروف الهلالي، وتقوية الرباط الصليبي الأمامي، وتثقيب القرحة المفصلية باستخدام المنظار الجراحي، وقد تمت بنجاح تام بفضل الله.

وأكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفريق الطبي بقسم العظام بالمستشفى، بقيادة الدكتور إسلام جمال الشاهد أخصائي العظام، والدكتور أحمد حمدي السيد أخصائي العظام، وبمشاركة الدكتورة إيمان عبدالفتاح محمد أخصائي التخدير، وهيئة التمريض المكونة من مس شيماء علي ومس رحمة يسري.

كما أوضح وكيل الوزارة أن الفريق الطبي بقيادة الدكتور عيد النجار استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، وبمشاركة الدكتور محمد سالم استشاري المخ والأعصاب، نجح في إجراء عملية استئصال ورم بالمخ لمريضة كانت تعاني من ورم ضاغط على خلايا المخ مؤثراً على الوظائف الحركية والحسية، وتمت العملية بنجاح كامل مع استقرار حالة المريضة.

وفي سياق متصل، أشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بمديرية الصحة، إلى أن المستشفى شهد أيضاً إجراء خمس عمليات استكشاف جراحي في يوم واحد، قادها فريق الجراحة العامة برئاسة الدكتور جمال أمين بدار، والدكتور سليمان محمد مصطفى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وتحت إشراف الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، لمتابعة تنفيذ خطة رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وضمن جهود التطوير المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة.