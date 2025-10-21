10 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر و تداول 15 ألف طن بضائع

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 10 سفن على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 15000 طن بضائع و417 شاحنة و16 سيارة، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 778 راكباً.

وشملت حركة الواردات اليوم الثلاثاء 1500 طن بضائع و135 شاحنة و9 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 13500 طن بضائع و282 شاحنة و7 سيارات.

وشهد ميناء سفاجا مغادرة السفينتين "PELAGOS EXPRESS" و"الحرية"، بينما شهد ميناء نويبع تداول 3850 طن بضائع و250 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: سينا، والحسين، ونيو عقبة.

كما شهد ميناء السويس مغادرة السفينة "MUSTANG1" وعلى متنها 7000 طن مواد غذائية متجهة إلى اليمن.