واصلت محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء، حملات مكافحة الناموس والحشرات الطائرة بمختلف قرى مركز الباجور، والتي تنتشر خاصة مع تغير الأحوال الجوية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضمن جهود المحافظة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات.



ودفعت الوحدة المحلية بسيارة الضباب إلى قرية "بي العرب" بناءً على توجيهات فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الباجور، إذ نُفذت الحملة تحت إشراف هبة جمال رئيس الوحدة المحلية، وبمشاركة فريق من الإدارة الصحية، واستخدمت أجهزة الرش والضباب لتغطية الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق ذات الكثافة السكانية.



وأكد رئيس المدينة، استمرار حملات المكافحة بشكل دوري وفق خطة زمنية محددة، مع جاهزية الفرق الميدانية للتدخل الفوري عند الحاجة، مشددًا على أهمية تكثيف أعمال النظافة والرش حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.