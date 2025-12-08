كتب- محمد أبو بكر:

يبحث العديد من المواطنين والعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة عن مواعيد الإجازات الرسمية للعام الجديد 2026 وموعد أول إجازة رسمية مقبلة؛ بهدف تنسيق أعمالهم وتنظيم أنشطتهم المهنية والعائلية والدينية، خاصة مع اقتراب بداية العام الجديد.

قائمة الإجازات الرسمية وموعد أول إجازة مقبلة في 2026

يرصد مصراوي قائمة الإجازات الرسمية 2026 وموعد أول إجازة مقبلة، والتي تشمل المناسبات الوطنية والدينية، وذلك على النحو التالي:

7 يناير (الأربعاء): عيد الميلاد المجيد، وأول إجازة مقبلة.

25 يناير (الأحد): عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

20 – 22 مارس (الجمعة – الأحد): إجازة عيد الفطر المبارك (3 أيام).

13 أبريل (الإثنين): إجازة شم النسيم.

25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء.

1 مايو (الجمعة): عيد العمال.

26 مايو (الثلاثاء): وقفة عرفات.

27 – 29 مايو (الأربعاء – الجمعة): عيد الأضحى المبارك.

17 يونيو (الأربعاء): رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

30 يونيو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو (الخميس): عيد ثورة يوليو.

26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

