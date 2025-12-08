الوادي الجديد تطلق مسابقة جديدة لاختيار أفضل مخبز بلدي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إطلاق مسابقة “المخبز البلدي المثالي” لشهر ديسمبر 2025، وذلك بالتعاون مع إدارة تموين الفرافرة، في إطار دعم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة الخبز المدعّم.

وأوضح اللواء أح مهندس ياسر كمال، رئيس الوحدة المحلية لمركز الفرافرة، أن المسابقة تستهدف تقييم أداء المخابز البلدية على مستوى المركز والمدينة، عبر تشكيل لجان مختصة تجري مرورًا مفاجئًا ودوريًا لمتابعة الالتزام بالمعايير المطلوبة وجودة الإنتاج والخدمة المقدمة للجمهور.

وأضاف ياسر، أن اللجان سوف تختار أفضل مخبز بلدي بنهاية الشهر، على أن جرى إعلان المخبز الأفضل في ختام شهر ديسمبر، وفقًا لنتائج التقييم الميداني، وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الأجهزة التنفيذية والتموينية بالفرافرة لتحسين مستوى الإنتاج داخل المخابز، وتحفيز المنافسة الإيجابية بين العاملين بها، بما ينعكس على جودة رغيف الخبز وتوافره بصورة منتظمة وأساليب خدمة أكثر انضباطًا للمواطنين.