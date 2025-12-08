كتبت : ميريت نادي

ارتفعت أسعار الأرز، والمكرونة، والعدس،والجبن الرومي، واللبن والأرز السائب والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-12-2025، بينما انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، والبيض، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.13 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.59 جنيه، بتراجع 1.82 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.5 جنيه، بتراجع 1.77 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 93.93 جنيه، بتراجع 2.61 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.74 جنيه، بتراجع 87 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.74 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 66.66 جنيه، بزيادة 2.75 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.33 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 134.88 جنيه، بتراجع 4.98 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 282.46 جنيه، بزيادة 2.59 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.54 جنيه، بزيادة 27 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 107.37 جنيه، بتراجع 1.83 جنيه

لتر زيت الذرة: 111.82 جنيه، بتراجع 64 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 404.71 جنيه، بتراجع 15.05 جنيه.