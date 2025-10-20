صادرات زراعية بـ 1.1 مليون دولار من الإسماعيلية في شهر

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت مديرية الزراعة في الإسماعيلية، برئاسة الدكتور محمد شطا، أن إجمالي الصادرات الزراعية من المحافظة والمناطق المجاورة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 853.5 طنًا، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.1 مليون دولار.

وأوضح التقرير الصادر عن المديرية أن الصادرات شملت 446.7 طنًا من المحاصيل الحقلية، و327.6 طنًا من عصير الرمان وبوريه المانجو، و73.8 طنًا من مركز الفراولة ومعجون الطماطم، بالإضافة إلى 5.5 أطنان من سعف النخيل الأخضر.

وأشار التقرير إلى أن هذه المنتجات تم توجيهها إلى عدد من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال 26 شهادة زراعية تم إصدارها، مما يؤكد جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا.

وتأتي هذه الجهود في إطار سياسة الدولة لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.