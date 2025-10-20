كالاس: العقوبات الأوروبية على إسرائيل لا تزال مطروحة

مصراوي

قالت مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية، كايا كالاس، للصحفيين اليوم الاثنين، إن العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة.

وأوضحت كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في لوكسمبورج الوضع الحالي في غزة بعد وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 10 أكتوبر الجاري.

وأضافت مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية، أن السؤال الحقيقي هو ما الذي سيقرر وزراء الخارجية فعله بشأن العقوبات المقترحة على إسرائيل.

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، لمناقشة الصراعات التي تتطور بوتيرة سريعة في منطقة الشرق الأوسط، وأوكرانيا.

ومن المقرر أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إلى وزراء الاتحاد الأوروبي، لتقديم رؤى حول الوضع في ساحة المعركة واحتياجات كييف الأكثر إلحاحا من المساعدات، ولكن من المرجح أيضا لتقديم إفادة عن مستجدات الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة.

ويعد اجتماع اليوم هو الاجتماع الأول لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة.