رحلة استكشافية لطلاب جامعة الملك سلمان بمحمية سانت كاترين (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء رحلة ثقافية استكشافية نوعية إلى محمية سانت كاترين، في تعاون استراتيجي بين مجال السياحة والضيافة ومجال الألسن واللغات التطبيقية بالجامعة.

وأكدت الجامعة في بيان اليوم أن أفضل مسارات التعلم تنبع من التجربة المباشرة والتطبيق العملي، لذا تم تنظيم هذه الرحلة بهدف صقل مهارات الطلاب، وتنمية وعيهم الثقافي والسياحي، وتعزيز معرفتهم الميدانية بواحدة من أهم المناطق التراثية في مصر والعالم.

وأضاف البيان أن البرنامج تضمن زيارة أبرز معالم المنطقة، مثل دير سانت كاترين التاريخي ووادي الراحة، بالإضافة إلى التعرف عن قرب على تفاصيل مشروع "التجلي الأعظم" الجاري تنفيذه لتطوير المنطقة، بجانب إثراء البعد الثقافي الأصيل.

وأشار البيان إلى أن الرحلة مثلت تجربة اجتماعية مميزة داخل أحد البيوت البدوية، حيث أتيحت للطلاب فرصة التعرف على التراث الشعبي الأصيل وعمق الحضارة المحلية في جنوب سيناء، مما أضاف بُعدًا إنسانيًا حيويًا لتجربتهم التعليمية.

واختتم الطلاب الرحلة بإعداد مجموعة من التقارير السياحية المتكاملة بأربع لغات مختلفة، كتتويج عملي وتطبيقي لهذه التجربة الشاملة، مما عكس تميزهم الأكاديمي وانفتاحهم على الثقافات العالمية، مجسدين رؤية جامعة الملك سلمان الدولية في توفير تجربة تعليمية شاملة تتخطى حدود القاعة الدراسية وتصل إلى قلب الميدان.