السجن المؤبد لأب ونجليه وسائق بتهمة المخدرات والأسلحة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، شريف محمد السباعي، وأحمد عبد المنعم طبوشة، ومحمد أحمد لخاطره دوير، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، بمعاقبة أربعة متهمين، بينهم أب ونجلاه، بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، بعد إدانتهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في دائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 5748 لسنة 2025 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 813 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهمين هم: "ياسر م. ل"، 53 عامًا، صاحب مخزن مواد بناء، ونجلاه "ممدوح ي. م"، 24 عامًا، عامل، و"محمد ي. م"، 20 عامًا، صاحب سوبر ماركت، والمتهم الرابع "مروان ع. ع"، 24 عامًا، سائق توك توك، وجميعهم مقيمون بقرية سرياقوس دائرة مركز الخانكة، واتُّهموا يوم 27 فبراير 2025 بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة الأوائل، وهم فروع المتهم الأول، وأن الثالث لم يتجاوز سن 21 عامًا، حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا من نوع "الهيروين" وأحد مشتقات مادة "فينيثيل أمين" بقصد الاتجار، كما ضبط بحوزتهم سلاحان أبيضان من نوع "مطواة" بدون ترخيص.

وتبين أيضًا أن المتهم الرابع حاز بدوره جوهر "الهيروين" وأحد مشتقات "فينيثيل أمين" بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازته سلاحًا ناريًا غير مشحون من نوع "فرد خرطوش" وخمس طلقات من ذات العيار، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك وفقًا لما ثبت في تحقيقات النيابة العامة.