"ابنك حالته سيئة".. كلمات أنهت حياة محام في الإسكندرية - صور

سادت حالة من الحزن والصدمة بين محامين الإسكندرية إثر وفاة زميلهم أحمد محمد البرنس، حزنًا على تدهور الحالة الصحية لابنه البالغ من العمر 6 أشهر، والذي لحق به هو الآخر بعد يوم واحد.

كان المحامي الراحل لفظ أنفاسه الأخيرة إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء توجهه إلى أحد المستشفيات، لإسعاف نجله البالغ من العمر 6 أشهر بعدما أخبره الطبيب بتدهور حالته الصحية.

ووفقًا لتعليمات الطبيب سارع المحامي بنقل نجله الصغير إلى المستشفى لسرعة إنقاذه، نظرًا لتدهور حالته الصحية، إلا أنه لم يتحمل الموقف وأصيب بأزمة قلبية أودت بحياته.

ونعت نقابة المحامين بالإسكندرية المحامي الراحل في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ودعت الله أن يتغمده فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأوضح محمد عبد الوهاب؛ عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، أن زميله الراحل لم يستطع تحمل تدهور الحالة الصحية لنجله، لافتًا إلى أن الأطباء أنقذوا نجله ليوم واحد إلا أنه توفي هو الآخر ولحق بأبيه في اليوم التالي.

وقررت نقابة المحامين بالإسكندرية صرف إعانة عاجلة لأسرة المحامي المتوفي والذي ترك زوجته وطفلة أخرى تبلغ من العمر عامين.