إعلان

السيطرة على حريق ضخم في مصنع أغذية بمدينة السادات (صور)

كتب : أحمد الباهي

03:11 م 20/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حريق مصنع أغذية (1)
  • عرض 3 صورة
    حريق مصنع أغذية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، على حريق اندلع في أحد مصانع المواد الغذائية بمدينة السادات، بعد الدفع بـ11 سيارة إطفاء لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وتلقى اللواء علاء حجاج، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بنشوب حريق داخل مصنع على مساحة نحو 700 متر، حيث اشتعلت النيران أسفل خزانات الزيت والسولار وبالقرب من وحدة الأمونيا داخل المصنع.

وانتقلت على الفور قوات الإطفاء بقيادة العميد أحمد منيع، رئيس الحماية المدنية، وبإشراف المقدم محمد التحيوي، رئيس وحدة السادات، والنقيب مجدي عبد العليم، وتمت السيطرة على الحريق وبدء أعمال التبريد دون وقوع خسائر بشرية، ويجري تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مصنع أغذية قوات الحماية المدنية مصانع المواد الغذائية مدينة السادات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هدوء مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزات قياسية.. فما الأسباب؟
نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر
قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
زخم الأموال الساخنة.. مصر تجمع 91% من مستهدف الدين المحلي السنوي في 3 أشهر فقط