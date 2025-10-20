السيطرة على حريق ضخم في مصنع أغذية بمدينة السادات (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، على حريق اندلع في أحد مصانع المواد الغذائية بمدينة السادات، بعد الدفع بـ11 سيارة إطفاء لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وتلقى اللواء علاء حجاج، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بنشوب حريق داخل مصنع على مساحة نحو 700 متر، حيث اشتعلت النيران أسفل خزانات الزيت والسولار وبالقرب من وحدة الأمونيا داخل المصنع.

وانتقلت على الفور قوات الإطفاء بقيادة العميد أحمد منيع، رئيس الحماية المدنية، وبإشراف المقدم محمد التحيوي، رئيس وحدة السادات، والنقيب مجدي عبد العليم، وتمت السيطرة على الحريق وبدء أعمال التبريد دون وقوع خسائر بشرية، ويجري تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.