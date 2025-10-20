المنيا: مستشفى العدوة ينجح في 10 عمليات عظام معقدة وجراحة نسائية دقيقة

المنيا- جمال محمد:

يواصل مستشفى العدوة المركزي بمحافظة المنيا، سلسلة نجاحات منذ افتتاحه العام الجاري، وذلك من خلال إجراء العديد من الجراحات المتعددة والمعقدة.

وأعلن الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا نجاح الفريق الطبي بالمستشفى في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال رحم كامل مع أحد المبيضين لسيدة تعاني من فشل كلوي وتخضع للغسيل الكلوي، وذلك في تنسيق طبي متكامل بين أقسام النساء والتوليد والكلى والباطنة والتخدير.

وتأتي هذه العملية تحت إشراف الدكتور عبد الرحمن رشدي مدير المستشفى، لتؤكد قدرة الأطقم الطبية على التعامل مع أكثر الحالات تعقيدًا.

وكانت المريضة تعاني من نزيف رحمي متكرر نتيجة إصابتها ببطانة رحم مهاجرة بعضلات الرحم (Adenomyosis)، إلى جانب حالتها الصحية الحرجة الناتجة عن الفشل الكلوي. وعلى الفور تم حجزها بالقسم الداخلي ووُضعت لها خطة تحضير دقيقة شملت تصحيح الأنيميا، والتنسيق بين الأقسام المختلفة لضمان أعلى درجات الأمان خلال الجراحة وبعدها.

وبعد استكمال جميع الفحوصات الطبية اللازمة، تقرر إجراء العملية التي تكللت بالنجاح التام، وقاد فريق الجراحة الدكتور جبلي أحمد رئيس قسم النساء والتوليد، بمشاركة الدكتور أيمن محمد عبدالوهاب استشاري القسم، والدكتور محمد سامي طبيب مقيم، فيما تولى التخدير الدكتور أحمد جلال استشاري التخدير بالمستشفى، الذي راعى بدقة الحالة الحرجة للكلى أثناء العملية.

وفي سياق متصل، شهد المستشفى خلال الأسبوع الأخير إنجازًا بقسم العظام والطوارئ، وتمكن الفريق الطبي من إجراء 10 عمليات جراحية دقيقة لإنقاذ مرضى تعرضوا لكسور شديدة نتيجة حوادث سير وسقوط من ارتفاعات، وتضمنت العمليات جراحات متقدمة مثل تغيير نصف مفصل أسمنتي لكسر عنق الفخذ، وتثبيت الكسور المعقدة في الساقين والفخذ باستخدام المسامير النخاعية والشرائح المعدنية، إلى جانب تثبيت كسور العضد والكعبرة والرضفة ومشطيات القدم والأصابع لإنقاذ الأطراف من الإعاقة.

شارك في العمليات نخبة من أطباء قسم العظام بالمستشفى، من بينهم الدكتور أسامة راشد، والدكتور عزت سعيد، والدكتور أحمد وليد، والدكتور أشرف البنا، والدكتور محمود شلبي، والدكتور محمد مجدي، في تأكيد جديد على الكفاءة العالية التي يتمتع بها الفريق الطبي بالمستشفى، وتقديم خدمات طبية متميزة على مدار الساعة لخدمة أهالي مركز العدوة والمراكز المجاورة.