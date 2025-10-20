الأقصر - محمد محروس:

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، هوانج تشينيغ، نائب عمدة حكومة بلدية تشينغتشو الصينية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري بين المدينتين.

حضر اللقاء الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، وعدد من خبراء السياحة والآثار، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومديرو إدارات البرامج الأجنبية والتعاون الدولي والاستثمار والتخطيط العمراني.

وقدم محافظ الأقصر عرضًا تقديميًا عن المحافظة، تناول فيه أنشطتها الاقتصادية، وموقعها الجغرافي، وتعدادها السكاني، ومقوماتها التنموية، أعقبه عرض فيلم تسجيلي يبرز المقومات السياحية والأثرية الفريدة للمدينة.

وأعرب رئيس الوفد الصيني عن سعادته بزيارة محافظة الأقصر ولقاء المسؤولين بها، مقدمًا عرضًا تعريفيًا عن مقاطعة تشينغتشو وموقعها في منتصف الصين على ضفاف النهر الأصفر، واستعرض أبرز الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجية للمقاطعة.

وأكد محافظ الأقصر ترحيبه بالوفد الصيني، مشيرًا إلى أوجه التشابه بين الحضارات القديمة التي نشأت على ضفاف الأنهار، مثل الحضارة المصرية والحضارة الصينية، مؤكدًا استعداد المحافظة للتعاون المشترك مع الجانب الصيني في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية التي تعكس الحضارات العريقة للبلدين، في أجواء تعكس عمق الصداقة والتفاهم المتبادل بين الشعبين.

وأكد محافظ الأقصر أن المحافظة تسعى لتعزيز الشراكات في مجالات السياحة، وتبادل الخبرات، والاستثمار في البنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص محافظة الأقصر على توسيع مجالات التعاون الدولي وجذب المزيد من فرص الاستثمار والسياحة، خاصة مع المدن الصينية التي تربطها علاقات تاريخية وثقافية مميزة بمصر.