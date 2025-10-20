طالبة تحاول الانتحار بتناول شريط أقراص منوم في المراغة بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا على محاولة الانتحار بتناول كمية من أقراص المنوم، نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب الخلافات الأسرية، بقرية الشورانية دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقت الأجهزة المختصة إخطارًا من مستشفى طهطا العام بوصول منة. ع، طالبة بمعهد تمريض خاص، في حالة اضطراب شديد في درجة الوعي بعد تناولها جرعة زائدة من الأقراص الطبية.

وأفادت التحريات الأولية بأن الفتاة تناولت شريطًا كاملًا من أقراص المنوم بغرض الانتحار، ما أدى إلى إصابتها وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

وفي هذا السياق، تعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال عدة خطوط ساخنة، أبرزها:

الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان: 08008880700 – 0220816831 (على مدار اليوم)

الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية: 20818102

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار جريمة في حق النفس وكبيرة من الكبائر، مشددة على أن المنتحر ليس بكافر، وأن التعامل مع حالات الانتحار يجب أن يكون على أنها مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين، مع عدم خلق حالة تعاطف مبالغ فيها أو التخفيف من خطورة الفعل.