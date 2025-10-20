بالصور.. وكيل وزارة العمل بأسيوط يتابع دورة التفصيل والخياطة بأبوتيج

تابع الدكتور حازم علي حسن، وكيل وزارة العمل بمحافظة أسيوط، سير اختبارات نهاية الدورة التدريبية لمهنة التفصيل والخياطة، التي تنظمها الوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بمركز أبوتيج، وذلك في إطار جهود الوزارة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل.

جاءت المتابعة بحضور محمد حسن، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وصبرة عبد العليم، مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية، ومحمد حسين، مدير منطقة عمل أبوتيج، إلى جانب مدربة الخياطة بالوحدة المتنقلة.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن اهتمام القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية والبيئية يأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأضاف المحافظ أن الدولة تضع تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم على رأس أولوياتها، من خلال إكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل، وتمكينهم من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان – مهنتك مستقبلك"، التي تهدف إلى دعم الكوادر الشابة وتحفيزهم على العمل والإنتاج.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في برامج التدريب المهني المتنقل، والوصول إلى مختلف القرى والمراكز، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ويعزز جهود الدولة في مكافحة البطالة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لهذه البرامج لضمان تحقيق أهدافها التنموية.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على استمرار تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للشباب والفتيات في مختلف المهن والحرف، بالتعاون مع وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، سعيًا نحو تمكينهم اقتصاديًا وبناء مجتمع منتج يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.