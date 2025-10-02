استبعاد مدير قليوب التعليمية ومديرة مدرسة ميت حلفا بسبب وقائع شغب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مصطفى عبده، قرارًا باستبعاد مدير إدارة قليوب التعليمية ومديرة مدرسة ميت حلفا الثانوية من منصبيهما مؤقتًا، على خلفية وقائع الشغب والفوضى التي شهدتها بعض المدارس مؤخرًا.

نص القرار على إعفاء يحيى العمراوي، مدير إدارة قليوب التعليمية، من مهامه، واستبعاد مديرة مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة ونقلها إلى ديوان الإدارة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات الجارية في تلك الوقائع.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة المديرية لضبط الأداء والتعامل بحزم مع أي مخالفات تؤثر على سير العملية التعليمية.

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره، مؤكدًا أن الأولوية هي الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة للطلاب.

