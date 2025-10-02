السيطرة على حريق قرب معبد موت بالأقصر (صور)

الأقصر - محمد محروس:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الأقصر من السيطرة على حريق محدود اندلع، مساء اليوم، في مخلفات وحشائش بجوار معبد "موت" جنوب مجمع معابد الكرنك، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو بالمنطقة الأثرية.

كانت مديرية أمن الأقصر قد تلقت إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور دفعت بثلاث سيارات إطفاء إلى الموقع، مدعومة بأربع سيارات إسعاف كإجراء احترازي، حيث نجحت القوات في إخماد النيران ومنع امتدادها.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب على بعد نحو 130 مترًا من السور الأثري القديم للمعبد، وهو ما ساهم بشكل كبير في عدم وصول النيران إلى المعالم الأثرية أو التأثير على حركة الزيارات السياحية بالمنطقة.

وتواصل شرطة السياحة والآثار ومباحث الأقصر تحقيقاتها لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.