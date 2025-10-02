بدأت محافظة الإسكندرية زراعة مجموعة من الأشجار والنباتات المستدامة والمتنوعة في شارع أبو قير، وذلك في إطار استكمال مشروع توسعة الشارع، للحد من الاختناقات المرورية.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، تشمل الأشجار "النيم" التي تتميز بقدرتها الطبيعية على طرد الناموس، وأشجار الجاكاراندا ذات الأزهار البنفسجية المبهرة التي تضفي لمسة جمالية مميزة.

وأشارت المحافظة أنه جرى زراعة أشجار البونسيانا المعروفة بأزهارها الحمراء الزاهية التي تثري المشهد البصري، ونخيل البرتشارديا، لإضفاء طابع جمالي متناسق يواكب الهوية البصرية للإسكندرية.

ويجري إنشاء أحواض نباتية تضم نباتات عطرية وزهوراً موسمية مثل مسك الليل، الريحان، والزهور المختلفة، بما يعزز القيمة البيئية ويُسهم في إبراز الهوية البصرية المميزة للمحافظة.

وأكدت المحافظة التزامها الكامل بالحفاظ على الأشجار وإعادة زراعتها عقب أي أعمال تطوير، إلى جانب إضافة أنواع جديدة أكثر ملاءمة للبيئة الساحلية، بما يضمن استدامة الغطاء الأخضر ويعكس الوجه الحضاري للمدينة.

وشددت على أن أعمال التشجير والتجميل تأتي كجزء أصيل من الرؤية الشاملة التي تجمع بين تحسين البنية التحتية، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على الطابع البيئي والجمالي للإسكندرية.