"السلم وقع عليهم".. إصابة سيدتين جراء انهيار جزئي بمنزل في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

11:05 ص 02/10/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

أصيب شخصين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، في انهيار جزئي بمنزل، دائرة مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول كل من هايدي ناصر إبراهيم 21 عامًا مصابة بكدمة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات بالوجه، نجلاء ناصر ابراهيم 41 عامًا مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى والحوض، ويقيمان دائرة المركز، ادعاء انهيار منزل.

تبين من التحريات إصابة المذكورتان في انهيار سلم منزل بمنطقة مسجد الشيخ طه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

انهيار منزل سوهاج مركز شرطة أخميم

