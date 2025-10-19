ضبط 54 طن لحوم مستوردة فاسدة داخل مخزن بالعبور (صور)

هيثم الحريري: سأقدم طعنًا جديدًا على قرار استبعادي أمام الإدارية العليا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أسفرت حملة تفتيشية مكبرة بمدينة العبور عن ضبط 54 طنًا من اللحوم المستوردة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المخازن.

وشنت الحملة الأجهزة التنفيذية بالمدينة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، ومديرية الطب البيطري بالقليوبية، وهيئة سلامة الغذاء، بتوجيهات من المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لتكثيف الرقابة على الأسواق وأماكن تداول اللحوم.

وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ قرارها.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة على حماية صحة المواطنين، مشددًا على أن الأجهزة الرقابية ستواصل جهودها لضبط أي مخالفات وتطبيق القانون بحزم على كل من يعبث بصحة المواطنين.