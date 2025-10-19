الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أنقذت قوات الحماية المدنية أسرة باستخدام السلم الهيدروليكي بعدما اندلع حريق في الشقة سكنهم بالطابق السادس عشر في عقار بمنطقة بحري في حي الجمرك بالإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الجمرك إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية بشارع جامع أبو الدهب خلف مخبز بمنطقة بحري بدائرة القسم.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الـ 16 بسبب حدوث ماس كهربائي.

ونجحت الحماية المدنية في إنقاذ قاطني الشقة بعدما حاصرتهم النيران في الشرفة وهم زوجين وطفلين، 12 و9 أعوام، وإنزالهم باستخدام السلم الهيدروليكي، دون إصابات.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران وأخمدت الحريق ومنعت امتداده إلى باقي طوابق العقار.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.