مقتل شاب بطلق ناري على يد صديقه في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب يُدعى "رفعت" مقتله بطلق ناري على يد صديقه في منطقة المنشية الجديدة في شبرا الخيمة، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين شابين أسفرت عن مقتل أحدهما بطلق ناري.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وهو فرد خرطوش محلي الصنع، حيث أقر بارتكاب الواقعة، وتبين أن مشادة كلامية قد تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين، ليقوم المتهم بإخراج السلاح وإطلاق عيار ناري أصاب المجني عليه وأرداه قتيلًا في الحال.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.