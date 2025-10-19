قررت جهات التحقيق طلب تحريات المباحث التكميلية حول وقائع الجريمة المعروفة إعلاميًا بـ”جريمة المنشار”، التي راح ضحيتها الطفل محمد أحمد محمد مصطفى، طالب المرحلة الإعدادية، على يد زميله "يوسف. أ"، داخل منزل الأخير بمنطقة المحطة الجديدة بمدينة الإسماعيلية، في المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، وذلك لبيان الملابسات الكاملة للجريمة والتأكد من هوية المتورطين فيها.

وشملت قرارات النيابة العامة تكليف المباحث بالتحري حول ما إذا كان المتهم قد استعان بأشخاص آخرين للمشاركة في ارتكاب الواقعة، فضلًا عن فحص دور والده وأشقائه لمعرفة مدى صلتهم بالجريمة أو علمهم بها قبل وقوعها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي مازالت الأجهزة الأمنية تتحفظ على والد المتهم لاستكمال التحقيقات، والتأكد من مدى علمه بتفاصيل الواقعة، خاصة بعد أن كشفت التحريات الأولية أن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية عقب زواج والدته من عمه، وكان يعيش في حالة من الانعزال والانطواء دون أن تظهر عليه ميول للعنف.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إجراء تحليل DNA للتأكد من هوية أجزاء الجثمان التي تم العثور عليها داخل شقة المتهم، بعد أن اعترف بارتكاب الجريمة وادعى في إحدى رواياته وجود طرفٍ ثانٍ شاركه التنفيذ، وهي الرواية التي لم يتم التأكد من صحتها حتى الآن.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف الدوافع الحقيقية وراء الجريمة التي هزت الشارع الإسماعيلاوي وأثارت حالة من الصدمة بين الأهالي.

