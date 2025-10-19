طلاب “الصم” بكفر الشيخ يتعلمون كيف تُصنع قطرة الماء - صور

في مشهد إنساني مفعم بالحب والوعي، جسّد طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالزعفران التابعة لإدارة الحامول التعليمية في محافظة كفر الشيخ، درسًا عمليًا في قيمة الماء ومعناه الحقيقي للحياة.



تأتي الزيارة حرصًا من مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ على معايشة هؤلاء الطلاب تجربة تعليمية واقعية تُغني حواسهم وتزرع فيهم قيمة الحفاظ على الموارد.



وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، والدكتورة غادة النحاس، مدير عام التعليم، وبرعاية الدكتورة رحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، وخالد عظمه، موجه الإعاقة السمعية،



وتحت شعار "الماء حياة"، انطلقت رحلة الطلاب إلى محطة مياه الشرب بالحامول، ليتعرفوا عن قرب على رحلة المياه من المنبع إلى المنازل، وكيف يجرى تنقيتها ومعالجتها لتصل نقية وصالحة للشرب.



رافقت الطلاب خلال الزيارة شيرين أيوب، أخصائية المكتبات وذلك تحت إشراف مديرة المدرسة نوسة يوسف.



وقالت الدكتورة رحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية إن الهدف من الزيارة هو "تحويل المعلومة إلى تجربة ملموسة، لأن التعليم الحقيقي يعيش في الذاكرة حين يُلمس لا حين يُحفظ".



وتابعت أن أطفال الأمل هم نموذج للإصرار والرغبة في الحياة، وأن لغة الإشارة اليوم تحدثت عن النقاء والمسؤولية.



وأضافت أن الزيارة لم تكن مجرد رحلة تعليمية، بل كانت رسالة أمل تؤكد أن ذوي الهمم قادرون على فهم العالم بلغتهم الخاصة، وأن التوعية يمكن أن تُزرع بالابتسامة، بالصمت، وبعيون تتحدث حبًا للحياة.