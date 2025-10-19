محافظ المنيا: إزالة 393 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن أجهزة المحافظة نجحت في إزالة 393 حالة تعدٍ خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، والتي انطلقت في 4 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 24 من نفس الشهر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في التصدي الحازم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 87 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة منها 43 حالة مبانٍ و44 حالة زراعة، بالإضافة إلى 76 حالة متغيرات مكانية تم رصدها والتعامل معها فورًا، إلى جانب 182 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و48 حالة بناء داخل الحيز العمراني، بإجمالي 393 حالة إزالة.

وأكد اللواء كدواني أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة وتعليمات وزارة التنمية المحلية، موجهًا بضرورة استمرار حملات الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

كما دعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والتوسع العمراني، والاستفادة من التسهيلات التي يتيحها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حفاظًا على الثروة العقارية للدولة وتحقيقًا للصالح العام.