أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إطلاق رحلة جوية منتظمة أسبوعيًا بين القاهرة وأسيوط، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الاستثمار وتيسير حركة السفر للمواطنين ورجال الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير شبكة النقل وربط المحافظات بوسائل حديثة ومتكاملة.

وأوضح المحافظ أن الرحلة ستنطلق كل يوم ثلاثاء، حيث تغادر الطائرة مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة صباحًا متجهة إلى مطار أسيوط الدولي، على أن تعود في نفس اليوم الساعة السابعة مساءً، بما يوفر وسيلة انتقال آمنة وسريعة تلبي احتياجات مختلف الفئات.

وأكد اللواء أبو النصر أن تشغيل هذا الخط الجوي يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الاستثمارية والسياحية بالمحافظة، ويسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية، وتسهيل حركة المستثمرين، وتنشيط السياحة الداخلية، فضلًا عن تعزيز مكانة أسيوط كمركز تنموي جاذب للمشروعات الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أن الحجز متاح من خلال مكتب هيئة تنمية الصعيد بمقر الغرفة التجارية بأسيوط (الدور الرابع)، أو عبر الاتصال على الرقم 01503413900، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير قنوات تواصل ميسرة للراغبين في الاستفادة من الخدمة.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تنسيق وتعاون مستمر بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا دراسة زيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع حجم الإقبال المتزايد على النقل الجوي، ومع الأهمية الاقتصادية والسياحية المتنامية للمحافظة.