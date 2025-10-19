أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع المحور التنموي الجديد الذي يربط مركز البداري بطريق البحر الأحمر، والذي يُعد من أبرز المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها بالمحافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 لتنمية محافظات الصعيد.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، وأحمد رشاد، مدير مشروع الإنقاذ السريع بالمحافظة، إلى جانب عدد من نواب رئيس المركز، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع والخطة الزمنية المقررة للانتهاء من الأعمال الإنشائية.

وشملت الجولة متابعة أعمال التمهيد والتسوية التي تنفذها معدات الحملة الميكانيكية بالمركز، مدعومة بآليات وحدة الإنقاذ السريع، بدءًا من قرية عرب مطير، بطول مسار يبلغ نحو 36 كيلومترًا. ويهدف المشروع إلى تحسين السيولة المرورية وتعزيز الربط بين التجمعات السكانية والمراكز الحيوية داخل المحافظة، بالإضافة إلى دعم حركة النقل والتجارة مع المحافظات المجاورة.

وخلال جولته، وجّه المحافظ بتكثيف الأعمال لتسوية الأراضي الواقعة على جانبي الطريق، تمهيدًا لاستغلالها في مشروعات زراعية وتنموية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تحويل المنطقة إلى مجتمع عمراني منتج، يخلق فرص عمل جديدة، ويوسع الرقعة الزراعية، ويرفع القيمة الاقتصادية للمحور.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحور الجديد يمثل شريانًا استراتيجيًا للتنمية في محافظة أسيوط، لما يوفره من تسهيلات في حركة النقل والتجارة، وما يتيحه من فرص استثمارية واعدة في المجالات الزراعية والصناعية، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة من المشروعات القومية التي تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وربطها بالمحاور التنموية الكبرى على مستوى الجمهورية.