‬الرعاية الصحية بجنوب سيناء تطلق حملة للتوعية بسرطان الثدي

جنوب سيناء- رضا السيد:

أطلق فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم السبت، حملة التوعية بسرطان الثدي بمدينة شرم الشيخ تحت شعار "انتى بداية حكايتك".

وقال الدكتور أيمن رخاء، مدير فرع الهيئة، إنه جرى تنفيذ فعاليات حملة التوعية بسرطان الثدي من خلال قيام فريق التوعية بزيارات ميدانية ل 4 فنادق بشرم الشيخ، استهدفت المصريين والأجانب.

وأوضح مدير الفرع في تصريح اليوم، أن الحملة تضمنت محاضرات توعوية بأهمية الكشف والفحص المبكر عن سرطان الثدي، إضافة إلى إجراء فحص مبدئي مجاني للعاملات بهذه الفنادق من مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أنه سيجرى تنظيم هذه الفعاليات على مدار شهر أكتوبر الذي يعد الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، بعنوان "طمنّي نفسك، وابدئي دلوقتي"، كون كل مرحلة من عمر السيدة لها حكاية، وسر أمانها هو الفحص الدوري للاطمئنان، وذلك من خلال التوجه لمراكز ووحدات الرعاية الأولية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، للقيام بالفحص الأولي المجاني تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.