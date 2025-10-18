إصابة 5 أشخاص في مشاجرة أمام مسجد بركات بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف :

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف الإسماعيلية، بلاغًا مساء اليوم السبت، بوجود حالة مرضية أمام مسجد بركات بقرية البلابسة التابعة لمركز فايد، إلا أنه فور وصول طاقم الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين أن الواقعة عبارة عن مشاجرة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص.

وأوضح مصدر بالإسعاف، أن جميع المصابين حالتهم أولوية ثالثة (إصابات متوسطة)، وتم الدفع بعدة سيارات إسعاف إلى الموقع، لنقل المصابين إلى مستشفي فايد المركزي لتلقي العلاج اللازم، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين استقرار حالتهم.

وجرى إخطار الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في ملابسات المشاجرة وأسباب وقوعها، فيما أكد مرفق الإسعاف أن البلاغ لا يزال قيد المتابعة والتحديث لحين ورود التفاصيل النهائية عن حالة المصابين.