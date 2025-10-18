إعلان

6 طعون انتخابية أمام القضاء الإداري قبل انطلاق سباق النواب في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

05:15 م 18/10/2025

محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في قنا حتى الآن 6 طعون انتخابية مرتبطة بسباق انتخابات مجلس النواب بالمحافظة.

وجاءت الطعون كالتالي: اعتراض في دائرتي بندر قنا ودشنا على قبول أوراق بعض المرشحين بعد انتهاء الموعد القانوني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات عند الساعة 2 ظهرًا، طعن لتغيير الرمز الانتخابي، بالإضافة إلى 3 طعون من مرشحين تم استبعادهم من كشوف الترشح في دائرتي أبوتشت وقوص.

يُذكر أن إجمالي عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات عن الدوائر الأربع بمحافظة قنا بلغ حتى الآن 130 مرشحًا.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات 6 طعون انتخابية أمام القضاء الإداري

