مياه معبأة من الحنفية.. ضبط 4 أطنان منتجات مغشوشة بالدقهلية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة تفتيشية على أماكن بيع وتداول وتعبئة وتصنيع مختلف أنواع السلع الغذائية، للتأكد من صلاحيتها وجودتها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وقال المحافظ إن الحملة، بقيادة الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، والدكتورة لبنى عابد، مدير عام مراقبة الأغذية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 62 كرتونة مياه، كل كرتونة تحتوي على 20 زجاجة بسعة 600 مل، بإجمالي 744 لتر في مدينة المنزلة. وكانت المياه معبأة من حنفية منزلية، وتم ضبطها للشك في صلاحيتها وأخذ العينات اللازمة للتحليل، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي مدينة طلخا، تم ضبط 374 لترًا من المشروبات الغازية والمياه المنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 99 كجم من الأغذية الجافة المنتهية الصلاحية.

أما في مدينة دكرنس، فقد تم ضبط 50 شيكارة بن حصى بإجمالي 2500 كجم، للشك في صلاحيتها للاستخدام الآدمي لوجودها في مخزن يشكل خطرًا على الصحة العامة، وتم أخذ عينات للفحص في المعامل، وتحرير محاضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة شئونها.