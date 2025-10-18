بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قاعة كليوباترا بمدينة دكرنس، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بموتوسيكل، ما أسفر عن إصابة كل من:

- شيرين محمد عبد الونيس 44 عامًا، مقيمة قرية جزيرة القباب، مصابة بجرح قطعي في الرأس.

- عمرو محمود محمد 17 عامًا، مصاب بخلع في الكتف الأيمن.

- آدم محمد محمد 8 أعوام، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج، كما حرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.