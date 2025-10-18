مصرع شخصين في حادث اصطدام موتوسيكل بسيارة ملاكي بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقي شخصان مصرعهما إثر اصطدام موتوسيكل كانا يستقلانه بسيارة ملاكي، نتيجة اختلال مقود القيادة بيد السائق، على طريق ترعة السلام بنطاق مركز المطرية بمحافظة الدقهلية.

وجرى نقل جثامين المتوفيين إلى مستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية عن وقوع حادث اصطدام بين سيارة ملاكي وموتوسيكل ووجود متوفين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن اصطدام السيارة والموتوسيكل نتج عن اختلال مقود القيادة بيد السائق، مما أدى إلى وفاة كل من:

شفيق عبد السميع الصبّاحي (60 عامًا، قرية الشبول، مركز المنزلة)

جمال محمد عبد اللطيف (60 عامًا، الشبول، مركز المنزلة)

وحُرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.