بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة عمال بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق (ميت غمر – أجا) أمام قرية كفر عوض التابعة لمركز أجا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بوقوع الحادث ووجود مصابين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص انقلاب السيارة المحملة بعدد من العمال، وهم:

ماهر عبد الحميد إبراهيم أبو الوفا (53 عامًا، شلا) – مصاب بكسر بالعمود الفقري وجرح قطعي بالرأس.

هاني مسعد الغنيمي (43 عامًا، كفر بهيدة) – مصاب بكسر بالعمود الفقري.

أحمد مسعد مصطفى رضوان (31 عامًا، ميت غمر) – مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس.

عبد الباري السيد عبد الباري (58 عامًا، كفر بهيدة، ميت غمر) – مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالأنف.

السيد حسين محمد محمد سالم (38 عامًا، ميت غمر) – مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وخلع بالكتف الأيسر.

حمادة عبد اللطيف حسين (36 عامًا، كفر بهيدة، ميت غمر) – مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

عبد اللطيف أحمد حافظ (35 عامًا، كفر بهيدة، ميت غمر) – مصاب باشتباه كسر بالحوض.

عبد الرحيم مصطفى رضوان (61 عامًا، ميت غمر) – مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس.

وجرى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.