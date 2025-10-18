ضبط المتهمين في مقتل رجل بعد خرجه من عزاء شقيقته بالباجور

المنوفية - أحمد الباهي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية من ضبط الجناة المتورطين في واقعة مقتل المواطن صبحي. ع. م بمدينة الباجور، والذي لقي مصرعه أثناء محاولته فض مشاجرة بالقرب من شارع باتا عقب خروجه من عزاء شقيقته.

وتبين من التحريات أن المجني عليه تلقى طعنة نافذة بسلاح أبيض "مطواة" أثناء تدخله لتهدئة مشاجرة نشبت بين نجله وعدد من الأشخاص.

وأسفرت جهود فرق البحث عن تحديد هوية الجناة وضبطهم، كما جرى التحفظ على سلاح الجريمة المستخدم في الواقعة.

وجرى اقتياد المتهمين إلى ديوان قسم شرطة الباجور، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.