"نهش رقبته".. تفاصيل مصرع طفل عقره كلب ضال بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لفظ طفل أنفاسه إثر تعرضه لهجوم كلب ضال التهم رقبته أثناء لهوه أمام منزله، بقرية دقدوقة التابعة لمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة.

تلقى مأمور مركز شرطة إيتاي البارود إخطارًا من المستشفى العام بوصول الطفل عادل عطا الشحات عبد الصمد، 9 أعوام، ومقيم بقرية دقدوقة، جثة هامدة بادعاء عقر كلب.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وسؤال أهلية المجني عليه، أنه أثناء لعبه بالشارع هاجمه كلب ضال مصاب بالسعار وأحدث به جرحًا قطعيًا متهتكًا بالرقبة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

قرر مفتش الصحة أن سبب الوفاة عقر كلب مصاب بالسعار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق،

كما جرى إخطار الوحدة البيطرية بمركز إيتاي البارود لضبط الكلب الضال حرصًا على حياة الأطفال والأهالي.

كان "مصراوي" تناول في عدة تقارير سابقة مشكلة تزايد أعداد الكلاب الضالة في شوارع البحيرة وتضرر المواطنين منها.

